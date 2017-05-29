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Сегодня отмечается Всемирный День здорового пищеварения

Его основная цель - привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. В РА с 2011 года работает центр лечебного и профилактического питания. Учреждение обеспечивает здоровой пищей все мед. учреждения региона.

Подходит обеденное время для пациентов республиканской больницы. В пищеблоке учреждения у каждого сотрудника своя обязанность. Кто-то отмеряет и разливает по ведрам горячие блюда, кому-то необходимо разлить чай или компот по чайникам. В Республиканском центре лечебно-профилактического питания работает сплоченный и дружный коллектив, который обеспечивает пациентов больницы вкусной и здоровой пищей.

НАТАЛЬЯ ТАРАСЕНКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ РА: «В меню пациентов включены все пищевые продукты, рекомендованные приказом министерства здравоохранения. Все продукты только натуральные, без добавок. Такие продукты как мясо, молочные продукты, хлеб, овощи закупают только у местных производителей».

В республиканской больнице находятся на лечении множество людей разного возраста. С учетом всех особенностей протекания болезни, их необходимо кормить полезной для их состояния пищей. После операции предлагают только бульон или кисель. Большое внимание уделяется и рациону детей. Для самых маленьких, а также для пациентов с кишечными расстройствами предлагают протертую пищу. Ежедневно, с самого утра в данной кухне повара готовят пищу, для 1300 пациентов.

Инженеры-технологи, товароведы, повара и другие специалисты. Всего в центре лечебного и профилактического питания сегодня работает более 60-ти человек. В мед. учреждениях республики они готовят еду с учетом всех назначаемых диет врачами для пациентов. Стандартная диета, щадящая, высокобелковая и другие. Здоровая пища является основой для оздоровления организма, ну а в здоровом теле - здоровый дух.

Иван Яськов