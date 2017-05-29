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В России отметили День пограничника

На торжественном мероприятии в национальном театре сотрудников пограничного управления поздравили руководители республики, ветераны службы и гости из соседних регионов.

Россия имеет самую протяжённую границу в мире, поэтому отношение к тем, на чьих плечах лежит ответственность за её неприкосновенность, особенное. Начались торжественные мероприятия, посвящённые дню пограничника в Национальном театре. От имени руководителя субъекта Александра Бердникова сотрудников пограничного управления поздравил первый вице-премьер Роберт Пальталлер.

На мероприятие были приглашены ветераны войны и пограничной службы. Поздравить своих коллег приехали пограничники с соседних регионов. Защитники государственной граница первые, кто принимает на себя удар в случае внешней агрессии. Торжественный митинг, состоялся у памятника воинам-пограничникам, погибшим при исполнении воинского долга. На знаменах многих пограничных соединений сверкают ордена. Они за бои с японцами, финнами, фашисткой Германией.

АЛЕКСАНДР КАЙГОРОДОВ, НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ по РА: «Лучшие представители Алтая проходили службу в пограничных войсках по призыву и лучшие служат сегодня. Поэтому давайте будем поддерживать и приумножать пограничные традиции».

Минутой молчания и автоматным залпом, на митинге, почтили тех, кто погиб исполняя свой долг. К памятникам погибших пограничников, возложили цветы.

Продолжились торжественные мероприятия на Стадионе "Спартак». Здесь все желающие могли вспомнить навыки, полученные за время службы в армии, отведать кашу из полевой кухни. Особая радость для мальчишек почувствовать себя защитником Родины на военном БТРе. Ярким событием праздника стали показательные выступления бойцов спецподразделения пограничных войск.

Вожатые пограничных собак показали навыки своих питомцев, незаменимых помощников в нелёгком деле охраны рубежей родины. Зеленая фуражка сегодня, как и много лет назад, является символом мужества. В следующем году пограничники России будут отмечать юбилей - сто лет со дня создания пограничных войск.

Сергей Булгаков