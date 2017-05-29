НОВОСТИ

"Новые горизонты развития"

Самые перспективные проекты представили в Национальном театре на инвестиционной ярмарке, которая проходила в рамках Недели бизнеса.

Муниципальные образования презентовали здесь свои лучшие бизнес-идеи для производства, туризма, сельского хозяйства и социальной сфере.

На инвестиционной ярмарке все муниципалитеты нашего региона представили на суд жюри и гостей мероприятия самые различные бизнес-идеи. Их тематика от производства экопродуктов до робототехники. Сувениры и национальные блюда, пантовые бальзамы и уникальные продукты из кедрового ореха. Посетители выставок могли продегустировать блюда, обменяться контактами и поделиться уже наработанным опытом.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Все МО представили те проекты, которые имеют живую идею. Есть масса проектов, которым требуются решения. Для реализации мы берем их на сопровождение»».

Такие ярмарки для многих начинающих бизнесменов и предпринимателей дают возможность не только представить свои идеи, но и получить массу полезных советов и информации. Были приглашены специалисты финансовых организаций и МФЦ, представители профильных министерств и ведомств также активно консультировали желающих открыть и развить свое дело.

Завершается неделя бизнеса награждением победителей бизнес-проектов- 2017 года. В номинации "Лучший инвестиционный проект в сфере промышленности и инфраструктуры" назвали ООО "Экоспецстрой" из Майминского района. В сфере туризма и гостеприимства лучшим стал "Малиновый остров", который находится в Шебалинскоим районе. Также в этом муниципалитете семья Идубалиных организовали лучшее предприятие в сфере АПК. Они открыли цех по переработке мясной продукции.

Также дипломантами инвестиционной ярмарки стали сельхозпотребительский перерабатывающий коллектив "Р-242" из Кош-Агачского района и индивидуальный предприниматель Андрей Кочетков отмечен лучшим в социальной сфере. Лучший экологический проект сельхозкооператив "Экопродукт - Республики Алтай из Онгудая. Лучшими были признаны инвестиционные проекты Шебалинского района.

Марина Кулеева