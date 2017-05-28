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В Горно-Алтайске началось предварительное голосование

Сегодня в Горно-Алтайске проходит предварительное голосование "Единой России". Жители столицы голосуют за кандидатов городской совет депутатов, таким образом, определив, кто будет представлять партию на выборах в сентябре.

Всего в городе открыто 10 участков. На одном из них работают мои коллеги.

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Здравствуйте. Ровно в 8-00 помимо прочих открыл свои двери и счетный участок №5, который находится на базе городской школе №1. Отдать свой голос за понравившегося кандидата горожане приходят с самого утра. Среди претендентов известные общественные деятели и молодые активисты, которые имеют свое представление о том, в каком направлении должен развиваться наш город».

В списке кандидатур представители сфер образования, здравоохранения, культуры, бизнеса, много молодежи, члены и сторонники «Единой России», а также беспартийные. Спектр деятельности претендующих на место в городском совете довольно широк. Напомним, всего зарегистрировано 56 кандидатов. Процедура предварительного голосования стала отличительной чертой партии «Единая Россия». Она свидетельствует об открытости как для избирателей, так и для общества в целом.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Я надеюсь, что мы выберем достойных кандидатов. Приглашаем горожан прийти на праймериз».

Напомним, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно только по месту регистрации и при предъявлении паспорта.

Все бюллетени имеют специальную марку с несколькими степенями защиты, отпечатанную на «Гознаке», и заверены подписями членов счетных комиссий. Такой подход обеспечивает главные принципы предварительного голосования – открытость, конкурентность и легитимность.

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Голосование будет рейтинговым. Это значит, что каждый избиратель может отметить не только одного, а сразу нескольких кандидатов в каждом бюллетене. Судьба города в ваших руках, у вас еще есть время сделать свой выбор».