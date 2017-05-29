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Глава РА обратился к бизнес-сообществу с инвестиционным посланием

"Неделя бизнеса - 2017", или РА как территория развития. В Национальном театре подвели итоги работы межрегиональной площадки предпринимательского сообщества. Глава региона Александр Бердников зачитал инвестиционное послание. Здесь же наградили победителей конкурса "Лучший предприниматель РА".

Инвестиции - движущая сила экономики. Глава РА обратился к бизнес- сообществу с 4-м ежегодным инвестиционным посланием. За 2016-й год РА по ряду показателей в числе лидеров не только Сибири, но и всей России. Так индекс промышленного производства составил 140%. В национальном рейтинге инвестиционного климата РА в прошлом году по сравнению с 2015-м поднялась на 22 пункта. В настоящее время регионе более 10 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Их совокупный торговый оборот составил 34 млрд. рублей. По уровню частно-государственного партнерства мы на 25 месте среди субъектов страны, поднявшись на 41 позицию.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В рамках проведения года экологии необходимо уделить особое внимание экологической составляющей - сохранение экосистем является залогом определения РА экологически чистого региона страны. Правительство РА приветствует такие инвестиционные проекты, которые предполагают использовать природосберегающие технологии. По итогам 2016 года РА по всем рейтингам заняла второе место в рейтинге наиболее экологически безопасных регионов страны. 5 июня я приглашен в администрацию президента для получения этой высокой награды от имени президента нашей родины».

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках федеральной программы открыты бизнес-окна в Горно-Алтайске и Майме. Для промысловиков и ремесленников создан центр народных художественных промыслов. Правительство региона ведет постоянную работу по привлечению средств частных инвесторов. Одной из лучших практик в России является реализация проекта по строительству солнечных электростанций. В настоящее время в регионе их уже три. На очереди строительство аналогичной генерации в Майме.

АНДРЕЙ ЯЛБАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «Для нас бизнесменов, для жителей РА, это говорит о том, что в РА сегодня создан благоприятный инвест. климат. Для бизнеса, для инвестора открыты двери, сняты все барьеры. И инвесторы, конкретно по альтернативной энергетики, сегодня уже готовы заключить соглашение об увеличении мощности».

В рамках "Недели бизнеса" в РА проведены семинары, мастер-классы и 8 круглых столов по актуальным темам. Среди них взаимодействие бизнеса и власти, налоговые инструменты, зеленая экономика, подключение инженерной инфраструктуры, приграничная торговля, социальное предпринимательство.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и ТУРИЗМА РА: «Нам предстоит ежедневная кропотливая работа в текущем году. И только слаженная совместная деятельность, понимание и поддержка ваших инициатив позволит сделать правильные поступательные шаги в сторону достойного будущего наших граждан».

По итогам года многие предприниматели отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. А звание "заслуженный предприниматель РА" присвоено Владимиру Чекурбашеву и Андрею Шадрину. Победителями республиканского конкурса "Лучший предприниматель" в номинации «Юридическое лицо» стал Виталий Тарасов, в номинации ИП - Николай Черуков.

Владимир Виноградов