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В Горно-Алтайске завершилась всероссийская олимпиада будущих модельеров, учащихся средне-специальных учебных заведений

27 человек из 22-х регионов страны боролись за звание лучшего. В течении 3-х дней участников ожидали теоретические и практические задания.

Это финальное задание олимпиады. Разработка костюма по эскизу. Подводить итоги было непросто. По словам председателя жюри Вячеслава Зайцева, уровень подготовки девушек серьёзный и кто станет лучшей было не ясно до последнего момента.

По завершению конкурсных испытаний конкурсантки и члены жюри посадили деревья на территории Горно-Алтайского политехнического колледжа. Закрытие олимпиады состоялось в Национальном театре.

На закрытии олимпиады были представлены лучшие коллекции от участниц конкурса. Напомним, всероссийская олимпиада модельеров проходит в нашем регионе уже в 4-ый раз, а её организатором является Горно-Алтайский Политехнический колледж.

Перед оглашением результатов все модельеры-конструкторы получили памятные подарки и дипломы участников. Но, как и в любом конкурсе, победитель только один. Им стала представительница Москвы Марина Кузнецова.

Второго места удостоена наша землячка, студентка Горно-Алтайского Политехнического колледжа Анжела Каланова, а замыкает тройку лидеров представительница Красноярского края Алина Орлова. Все девушки получили достойные подарки и, конечно, массу положительных эмоций.