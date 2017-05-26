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28 мая в Горно-Алтайске состоится предварительно голосование "Единой России"

Жители столицы смогут проголосовать за кандидатов городской совет депутатов, таким образом, определив, кто будет представлять партию на выборах в сентябре.

Отметим, что каждый избиратель может выбрать не одного, а сразу нескольких кандидатов в каждом бюллетене.

Всего в городе будет работать 10 участков. Найти адрес своего счетного участка можно на сайте "Предварительное Голосование": PG.ER.RU

Прийти и отдать свой голос можно будет с 8-ми утра до 8-ми вечера. Проголосовать можно только по месту регистрации и при предъявлении паспорта.