28 мая в Горно-Алтайске состоится предварительно голосование "Единой России"

Жители столицы смогут проголосовать за кандидатов городской совет депутатов, таким образом, определив, кто будет представлять партию на выборах в сентябре.
Отметим, что каждый избиратель может выбрать не одного, а сразу нескольких кандидатов в каждом бюллетене.
Всего в городе будет работать 10 участков. Найти адрес своего счетного участка можно на сайте "Предварительное Голосование": PG.ER.RU
Прийти и отдать свой голос можно будет с 8-ми утра до 8-ми вечера. Проголосовать можно только по месту регистрации и при предъявлении паспорта.