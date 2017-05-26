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Качество дорог РА находится на контроле ГИБДД

Инспекторы ежедневно выявляют нарушения. Самое распространенное - дефект асфальтобетонного покрытия, но есть и другие. Например, в Алферово отсутствуют знаки «Автобусная остановка» и «Уступи дорогу». В Горно-Алтайске в районе 4-ой и 8-ой школ нет ограждений у пешеходных переходов. Накануне была проведена проверка состояния дороги Акташ - Балыктуюль в Улаганском районе. Здесь инспекторами выявлено 37 недостатков, среди них отсутствие сигнальных столбиков, сужение проезжей части и дефекты покрытия.

Всего же с начала года составлено 636 актов и выдано 439 предписаний в адрес юридических и должностных лиц. Кроме того возбуждено 79 административных производств.