НОВОСТИ

В столице РА состоялись командно-штабные учения

В Горно-Алтайске прошло плановое командно-штабное учение спецслужб и правоохранительных структур по пресечению террористических актов. По легенде группа вооруженных преступников совершила захват заложников в здании Радио-телепередающего центра на горе Тугая. Оперативным штабом было организованно проведение контртеррористической операции.

В учении были задействованы сотрудники ФСБ, МВД и МЧС России по Республике Алтай и других структур, входящих в состав оперативного штаба.

В рамках отработки действий антитеррористической группировки Оперативным штабом были приняты решения, направленные на обеспечение безопасности населения, ликвидации последствий подобного теракта, повышение качества подготовки личного состава.