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Мастера и таланты национальной экономики

В республике проходит региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель 2017". 16 участников в трех номинациях борются за звание лучшего, представляя на суд жюри свои бизнес-проекты. Наша съемочная группа познакомилась с участниками, которые претендуют на участие в конкурсе уже на уровне страны.

У кого-то предпринимательская жилка была уже в детстве, а кто-то свое дело открыл совсем недавно. Неважно. Главное, что несмотря на нелегкие времена, молодые люди находят силы открыть производство, создать рабочие места, а еще и принимать участие в конкурсах, то есть хотят заслуженного признания своей деятельности.

Конкурс проводится с 2012 года. Если раньше за это отвечал комитет по спорту и молодежной политике, то сегодня проект курирует республиканский Минэконом. 16 претендентов и всего три номинации: "Открытие года", "Производство года" и "Социальный бизнес". Марина Нурслямова в прошлом году открыла частный детский сад. В ближайших планах - отдельная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Словом, направления разные. Оказание кадастровых услуг или переподготовка кадров по охране труда, пожарной и экологической безопасности, монтаж и поставка средств реабилитации для инвалидов.

Основные этапы, трудности и их преодоление. Выбрать победителя не просто. Все проекты заслуживают и внимания, и поддержки. Тем не менее, это конкурс. Молодые бизнесмены, которые займут первые места в своих номинациях, будут презентовать проекты уже на всероссийском уровне.

Олеся Овсянкина