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29 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ

Главное испытание для одиннадцатиклассников. 29 мая начинается основной этап Государственной итоговой аттестации. В этом году ее пройдут 1 576 выпускников. На базе крупных образовательных учреждений РА будут работать 14 пунктов проведения ЕГЭ, три из них расположены в Горно-Алтайске. Вопросы проведения единого госэкзамена обсудили в Правительстве региона.

Все пункты массовой сдачи госаттестации оборудованы приборами подавления сигналов подвижной связи, источниками бесперебойного электропитания. Поэтому невозможно будет воспользоваться мобильными телефонами.

Первый заместитель Председателя Правительства РА Наталья Екеева напомнила, что вся информация по процедуре и проведению экзамена размещается и обновляется на сайте Минобрнауки региона в специальном разделе. А также о том, что на уровне муниципального образования необходимо держать под контролем техническую готовность пунктов проведения, безопасный организованный подвоз участников ЕГЭ, организацию горячего питания, соблюдение температурного режима и охраны правопорядка. Под особым вниманием - психологическое сопровождение, особенно на этапе объявления результатов.

27 мая состоится первый экзамен по выбору - алтайский язык, а 29 мая - выпускники будут сдавать географию и информатику.