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Состоялась очередная сессия регионального парламента

Депутаты рассмотрели приняли в первом и втором чтениях ряд законопроектов в части ресбюджета, социальной сферы, особо охраняемых территориях. В том числе, о назначении кандидатур на должность заместителя председателя правительства, Министра сельского хозяйства, руководителя единого аппарата главы РА.

Бюджет не только соответствует основным принципам и правилам, но и обеспечивает выполнение первоочередных и социальных обязательств. Так, резюмируя, можно охарактеризовать исполнение главного финансового документа за 2016-й год. Министр финансов Ольга Завьялова остановилась на основных макроэкономических показателях. Так доходы составили 15 млрд. 69 млн. рублей, расходы 15 млрд. 159 млн. рублей. По итогам года собственные доходы составили 3 млрд. 101 млн. рублей.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «Всего в отрасли образования, здравоохранения, социальной защиты направлено 7,9 млрд. рублей, на культуру, спорт более 500 млн. Социально-экономические основы реализованы в ходе исполнения бюджета в ходе поддержки сельского хозяйства и предпринимательства в рамках программ представлена сумма 946 млн. рублей».

Исполнение бюджета позволило обеспечить нормальное и стабильное функционирование отраслей здравоохранения, образования, социальной сферы, сельского хозяйства, культуры и реального сектора экономики подчеркивают депутаты. Этому в том числе способствует продуктивное взаимодействие всех ветвей власти. Правительство РА в целом обеспечивает исполнение госпрограмм, являющихся вектором экономического развития.

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ ГОССОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Исходя из заключений контрольно-счетной палаты мы наблюдаем 100% исполнение бюджета по 1-й программе. 8 программ это свыше 90%, и у четырех программ от 75 до 90%».

Проект закона принят единогласно. 34 голоса высказались "ЗА", а это все присутствующие депутаты.

В части "зеленой экономики" внесены изменения в законопроект об особо охраняемых территориях РА. Его основной тезис озвучил председатель профильного комитета Василий Манышев.

ВАСИЛИЙ МАНЫШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ГС-ЭК РА: «Прохождение граждан и тургрупп на территориях осуществляется по экологическим тропам, включая посещение смотровых площадок. В целом вносимые изменения позволят снизить негативные последствия, увеличивающиеся от антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы, имеющие народное признание и известность».

На 26-й сессии депутаты согласовали и новые назначения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Кандидатура Манзырова А.П. на согласование и его назначение на должность зампредседателя правительства РА, министра сельского хозяйства РА. И вторая кандидатура Кохоева А.П. на назначение его на должность заместителя председателя правительства РА, руководителя аппарата главы РА и правительства РА».

Кандидатуру Александра Манзырова поддержали 29 депутатов, пятеро проголосовали против. За Артура Кохоева проголосовал 31 депутат, двое были против, один бюллетень признан недействительным.

Владимир Виноградов