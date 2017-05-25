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В школах РА прозвенели последние звонки

Торжественные линейки прошли во всех 182 -х школах региона.

Нарядные выпускники прощались с детством и говорили слова благодарности своим учителям. В Республиканском классическом лицее в этом году выпускается 78 человек. Большинство лицеистов являются призерами и участниками городских и республиканских предметных олимпиад.

Они успешно участвуют и во всероссийских фестивалях и конкурсах. Выпускники РКЛ традиционно с высокими баллами сдают Единые государственные экзамены. На торжественной линейке тепло приветствовали каждую группу лицеистов, отмечая их заслуги. В этом году ожидается более 10 медалистов.

Впереди у выпускников настоящие испытания - государственные экзамены.