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Команда ГАГУ выиграла 3-й тур Всероссийских вузовских олимпиад по географии и природопользованию

В ГАГУ прошёл 3-й тур двух Всероссийских вузовских олимпиад по географии и природопользованию и биологии. Студенты со всей России приехали в столицу Республики, чтобы показать свои знания, обменяться опытом и своими глазами увидеть природу Горного Алтая.

В этом году заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по биологии, общей экологии, географии и природопользованию Горно-Алтайский госуниверситет принимал в юбилейный, десятый раз. Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Абакан, Белгород - вот далеко неполный список городов, чьи высшие учебные заведения представили своих студентов.

Задания на олимпиаде стандартные, поэтому хорошо знакомы студентам. Например, в зоологии, по черепу животного нужно было определить к какому виду он принадлежит. В заданиях по биохимии, с помощью реакций определить название представленных жиров. Светлана Сокол студентка третьего курса института биологии, Тюменского госуниверситета. Биологией увлекается с детства. Признаётся, что здесь ей помог опыт участия в школьных олимпиадах.

Помимо выполнения практических заданий, и ответов на вопросы теоретического тура, студенты приняли участие в конкурсе научных работ. Для участников олимпиады так же была организована культурная программа. Ребята побывали на экскурсии по Чуйскому тракту, посетили национальный музеи.

В итоге, в заключительном туре Всероссийской олимпиады по биологии в командном первенстве победителем стал Алтайский госуниверситет. На втором месте ГАГУ, бронза у студентов из Новокузнецка. По географии и природопользованию лучшей была названа команда Горно-Алтайского госуниверситета, на втором месте Пермский исследовательский ВУЗ, завершили тройку победителей студенты из Удмуртии.

Сергей Булгаков