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Обстановка с природными пожарами в Сибирском Федеральном округе остается сложной

В Красноярском крае, Иркутской области и в Бурятии пожарные борются с огнем. Он распространяется молниеносно сильным ветром.

По данным МЧС в Красноярском крае сгорело 120 жилых домов, без крова остались более 400 человек.

Напомним, в Республике Алтай продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров вблизи и в населенных пунктах, а также посещение лесных массивов.

В этом году в нашем регионе произошло 11 лесных пожаров на площади в 177 гектаров. Они были зарегистрированы в Усть-Коксинском и Чойском районах.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах:

Единая служба спасения: 101/112

Региональная диспетчерской службы Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай: 8(388-22) 66-5-20

«Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00