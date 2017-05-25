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Обстановка с природными пожарами в Сибирском Федеральном округе остается сложной

25pogary min В Красноярском крае, Иркутской области и в Бурятии пожарные борются с огнем. Он распространяется молниеносно сильным ветром.

По данным МЧС в Красноярском крае сгорело 120 жилых домов, без крова остались более 400 человек.

Напомним, в Республике Алтай продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров вблизи и в населенных пунктах, а также посещение лесных массивов.
В этом году в нашем регионе произошло 11 лесных пожаров на площади в 177 гектаров. Они были зарегистрированы в Усть-Коксинском и Чойском районах.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах:

Единая служба спасения: 101/112
Региональная диспетчерской службы Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай: 8(388-22) 66-5-20
«Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00

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