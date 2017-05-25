НОВОСТИ

День славянской письменности и культуры в Горно-Алтайске

Праздник, приуроченный ко дню памяти создателей алфавита братьев Кирилла и Мефодия отметили в Горно-Алтайске. На центральной площади состоялся концерт, в котором приняли участие государственный оркестр Главы РА и сводный хор Горно-Алтайска.

Концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры, в этом году начались одновременно по всей стране. В разных городах и регионах России – от Владивостока до Калининграда – в 13:00 по Москве стартовали праздничные мероприятия. В Горно-Алтайске на центральной площади всех собравшихся от имени главы региона приветствовала первый вице-премьер Наталья Екеева.

В концерте, посвященном Дню славянской письменности, выступили Государственный оркестр Главы Республики Алтай под руководством заслуженного деятеля искусств России Владимира Кончева и Большой сводный хор Горно-Алтайска. Они исполнили патриотические песни.

Традиция почитать Кирилла и Мефодия уходит в далёкое прошлое. Именно они внесли первый и самый важный вклад в развитие письма у славян - создали азбуку и перевели на славянский язык Евангелие. С 1991 года праздник приобрел статус государственного. Сегодня он отмечается и в других государствах.

Иван Яськов