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Глава РА Александр Бердников провел прием граждан

7 человек с самыми разными вопросами посетили Общественную приемную Президента страны.

Людмила Гаврилова представляет здесь не только себя, но и всех владельцев садов близ Горно-Алтайского аэропорта. Земли там используются уже не только для выращивания плодово-ягодных культур, но и для жилья.

Остановка по требованию. Казалось бы, проблема несущественная. Но многие инстанции пройдены, а ситуация не меняется. Проблема решена всего одним телефонным звонком.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Так, это дорога федеральная - Чуйский тракт, не наша. Если наша, мы могли все что угодно обещать. Я сейчас разговаривал с начальником управления федеральной дорогой. От Новосибирска, это его граница, Ярослав Александрович сказал, что никаких проблем нет. Дам поручение исполнителю и в течение месяца все решим».

С просьбой "не для себя" к главе обратился и Главврач противотуберкулезного диспансера. Детскому санаторному отделению требуется автобус. Это не роскошь, а необходимость, отметил Александр Бердников и поручил выделить 600 тысяч из резервного фонда. Просьба Любови Кудачиной также по части материальной поддержки, но уже в более скромной сумме, и не для себя, а для сестры, труженицы тыла. В течение месяца 50 тысяч рублей будут переведены. Уроженка Усть-Кана поблагодарила главу не только за эту помощь, но и за поддержку района, его развитие, строительство новых социально значимых объектов. На это Александр Бердников ответил, за это спасибо лично Президенту.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Национальную гимназию знаете, что быстро достроили по поручению президента, знаете об этом? Вы Усть-Канская жительница, уроженка. Значит, клуб в Ябогане - из резервного фонда Президента, сейчас Дом культуры в Усть-Кане новый сделаем, деньги Президент выделил».

Во время личного приема продолжают поступать вопросы по паводковым выплатам после паводка 14 года. Эмма Тачинова из Онгудая попросила специальный матрас для матери-инвалида. А проблема Ольги Килиной из села Камлак куда более масштабней. Во время пожара семья потеряла дом. Сейчас им с мужем и двумя детьми приходится жить в бане.

ОЛЬГА КИЛИНА: «Муж сейчас не работает, он вообще работает, он работает на КАМАЗе, сам. А сейчас он не работает, потому что КАМАЗ стоял возле дома, он полностью обгорел. БАВ: нужно восстанавливать? да? Ситуация, конечно. Деткам сколько лет у вас. - Двое детей, одной 4, другому 1,5 - Чем занимаетесь? Живем в бане. Это понятно, - Лес выделили реально? Получили деляну? - да, будете валить готовить».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Так, ну 5 тысяч, конечно, никакие проблемы не решат. Нормальная семья. Наша семья. Муж, ну не дальнобойщик, водитель, старается жену, двое деток. Мало, конечно, помогать. Давайте мы 150 тысяч вам выделим из резервного фонда».

Плюсом 20 тысяч. Отдельно - на ремонт автомобиля, как источника заработка целой семьи. Прием граждан давно стал традиционным мероприятием. И как правило, приемная Президента выступает последней инстанцией, куда обращаются жители республики с той или иной просьбой. Потому как, зачастую, даже если вопрос не решен на месте, он ставится на особый контроль и не остается только на бумаге.

Олеся Овсянкина