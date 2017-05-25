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В РА стартовала "Неделя бизнеса"

Она проходит в преддверии Дня российского предпринимательства.

В программе: круглые столы и семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы организации малого и среднего бизнеса. Также в рамках «Недели бизнеса» состоялась межрегиональная конференция. Ее темой стало "Внедрение национальной системы квалификаций". С июля этого года использование профессиональных стандартов станет обязательным во всех организациях.

Нехватка квалифицированных кадров сегодня является одной из главных проблем развития бизнеса в России. В связи с этим Российский союз предпринимателей выступил инициатором внедрения в стране национальной системы профессиональных квалификаций. Программа должна помочь улучшить подготовку кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Республика Алтай в 2017 году, совместно с Алтайским краем вошла в число пилотных проектов, где будет апробировано внедрение элементов национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне.

РАФАЭЛЬ ХУСЯИНШИН, СОВЕТНИК УПРАВЛЕНИЯ РСПП по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И ОТРАСЛЕВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ: «Тематику, которую мы сегодня обсуждаем очень важна и актуальна и подтверждается это в первую очередь тем, что внимание к этой тематике обращено на самом высоком уровне. При президенте В.В. Путине создан Нац.совет по проф.квалификациям. Председателем этого является президент РСПП Александр Шохин».

С 1 июля использование профессиональных стандартов станет обязательным при формировании кадровой политики организаций, разработке должностных инструкций, присвоении разрядов сотрудникам, профессиональном обучении. Национальное агентство развития квалификаций, которое занимается продвижением проекта в регионах, провело двухдневный обучающий семинар, на который были приглашены все заинтересованные стороны.

МАРИЯ ЮРГЕЛАС, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ: «У нас различная целевая аудитория. Здесь представители и региональной власти, образовательных учреждений, и СМИ и работодатели. Для того, чтобы мы все говорили на одном языке каждая сторона, каждая группа нашла что-то своё в системе квалификаций и соединить все эти группы. И, прежде всего, это направлено на простых людей, для того, чтобы в современном мире им было понятно, как развиваться, какую специальность выбрать».

Агентство будет взаимодействовать со всеми участниками процесса создания национальной системы профессиональных квалификаций, консолидируя их усилия на региональном уровне. Информация об этой работе размещена на сайте национального агентства и министерстве труда.

Сергей Булгаков