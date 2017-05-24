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Жители Купчегеньского сельского поселения очистили скалы от надписей

Весенний субботник на перевале. В Онгудайском районе на Чике-Тамане ежегодно проводится экологическая акция.

Чуйский тракт вдоль Катуни с двух сторон окружен неприступными скалами. Сюда ежегодно приезжают множество туристов, некоторые из них часто оставляют свои псевдоавтографы.

Жители Купчегеня и Большого Яломана очищали скалы от надписей, собирали мусор.

ВЛАДИМИР МАНДАЕВ, ГЛАВА КУЧЕГЕНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Эту акцию проводим с 2012 года. Начали с перевала Чике-Таман закрашивать. С тех пор туристы не пишут имена. В этом году остались бома. Объявления делаем, деньгами население помогает, все помогают добровольно, никого не принуждаем».

Благодаря инициативе местных жителей скалы на Чике-Тамане приобрели почти первозданный вид.