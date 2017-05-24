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6 лет присудили за мошенничество в крупном размере

Приговор Горно-Алтайского городского суда директору Горно-Алтайской строительной компании. Вячеслав Борщев признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере, а также в неправомерных действиях при банкротстве и присвоении, совершенном в особо крупном размере. Установлено, что Борщев, являясь директором ГАСК в период с 2013 года по 2015 год привлекал средства граждан для строительства многоквартирного дома в Горно-Алтайске.

УРСУЛА ТАРБАНАЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Заключая договоры он устанавливал стоимость кв. метра жилья значительно ниже среднерыночной не имея возможности и намерений на строительство объекта. Продавал одни и те же квартиры одновременно разным гражданам. Кроме того продавал квартиры, находящиеся в обременении банка, при этом не сообщая об этом покупателям. Кроме того продал квартиры в Майме отношения к которым ГАСК не имела».

Действиями подсудимого 78-ми гражданам причинен ущерб в сумме более 134 млн рублей. с учетом тяжести совершенных преступлений Борщеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями.