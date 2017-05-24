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Юных пограничников стало больше

До свидания школа, здравствуй взрослая жизнь. Последний звонок прозвенел для выпускников школы-интерната имени Жукова. Также на торжественной линейке состоялось открытие класса «Юных пограничников». Он был создан по поручению главы региона Александра Бердникова.

Со школой сегодня прощаются 5 выпускников. Напутственные слова от классного руководителя и пожелания от первоклассников.

Порядка 40% одиннадцатиклассников школы-интерната прошлых лет выбрали военные специальности. Сегодня выпускники успешно учатся в Московском Высшем командном училище, в Барнаульском юридическом институте, в Омском юридическом институте и других военных вузах. Андрей Максимов учился в кадетском классе. Парень уверен, что этот опыт поможет ему во взрослой жизни.

На торжественной линейке первый вице-премьер Наталья Екеева поздравила ребят и педагогов от имени Главы Александра Бердникова, который является также и председателем попечительского совета школы-интерната.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Внимание военно-патриотическому воспитанию правительство РА уделяла и уделяет всегда действительно правильное решение было принято 15 лет назад, когда решили на базе школы № 4 создать кадетские классы. А в 2006 первые кадетские классы в школе-интернат им. Жукова».

По поручению Александра Бердникова в школе-интернате был создан морской кадетский класс, а затем – «Юный спасатель». Сегодня, открывается новый профиль – «Юный пограничник». С напутственным словом выступил руководитель погрануправления региона Александр Кайгородов. Он пообещал организовать выезд на заставы, где кадеты смогут получить первоначальную пограничную практику. В торжественной обстановке 10 семиклассников получают зелёные береты.

Указом Главы региона почетное звание «Заслуженный учитель Республики Алтай» присвоено учителю начальных классов школы-интерната Татьяне Вельминой. А за успехи в обучении и активное участие в жизни школы 4 ученика получили в подарок планшеты. Завершилась линейка традиционно последним звонком. Теперь у выпускников школы-интерната осталось последние испытание перед выходом во взрослую жизнь - ЕГЭ.

Иван Яськов