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Дни высокой моды в Республике Алтай

В Горно-Алтайске уже в 4-ый раз проходит всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Технологии легкой промышленности». В программе: презентации нарядов, теоретические задания и разработка модели по эскизу. Жюри конкурса традиционно возглавляет известный модельер Вячеслав Зайцев.

Открытие олимпиады состоялось в Национальном театре. На сцене все 27 участников. География олимпиады обширная - представители Москвы, Татарстана, Липецкой и Кировской областей - всего 22 региона страны принимают участие в конкурсе.

Первая олимпиада состоялась в нашем регионе в 2006-м году, потом в 14-м и 16-м. Все эти три раза бессменным председателем жюри является известный российский модельер Вячеслав Зайцев. В этом году народный художник России вновь пожелал всем участникам удачи и честной борьбы.

В этом году представители республики Алтай принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. В предыдущие годы наши студентки были вне конкурса. Для наших девушек эта олимпиада - то место, где можно не только испытать свои силы, но и приобрести бесценный опыт.

Все участницы, а в этом году это исключительно девушки, проходят конкурсные испытания в Горно-Алтайском Политехническом колледже. Самое сложное задание - это разработка костюма по эскизу.

Закрытие олимпиады состоится в национальном театре. Для всех здесь пройдёт концерт мастеров искусств Республики Алтай, а лучшие из участников получат заслуженные награды.

Иван Яськов