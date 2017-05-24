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Образцовых коллективов стало больше

Стать образцовым коллективом Республики Алтай. Этого звания добились ребята из детского фольклорного ансамбля "Зернышко" из Турачакского района. Юные артисты перед жюри и зрителями показали большую программу с народными плясками, сказками, игрой на музыкальных инструментах и пением частушек.

Вот так звонко, весело и дружно распеваются юные артисты перед выходом на сцену. Репетируют они также всегда в полную силу. Не забывают красавицы поправить макияж и войти в образ. Девочки в ярких русских сарафанах, венках, кокошниках, лентах, заплетенных в косы, а статные мальчики в расшитых рубахах - это коллектив "Зернышко". Ребята живут в прителецких селах -Артыбаше и Иогаче. В этом году ансамблю исполняется 6 лет.

Фольклорный ансамбль «Зернышко» постоянный участник всех мероприятий и концертов в Турачакском районе. На республиканских фестивалях и праздниках они также желанные гости. Каждый выход этих ребят завораживает зрителей интересным действом, яркими костюмами и необычайными звонкими голосами.

В ансамбле занимается около 40 детей от 7 до 16 лет. Ребята очень серьезно относятся к занятиям, осваивают народные духовые и ударные инструменты – ложки, бубен, жалейку, свирельку, балалайку.

На этот раз в концертной программе юные артисты продемонстрировали все свои способности. Колядки, обрядовые песни, потешки, частушки, хороводные песни, малыши с успехом отыграли театрализованную сказку «Теремок». Ребята не только пели и плясали, но и сами вели свой концерт – перед каждым номером рассказывали о народных традициях и обычаях.

В Республике Алтай число образцовых коллективов увеличилось. "Зернышко" достойно занял свое место среди лучших ансамблей нашего региона. Юные дарования станут украшением любого праздника и достойно представят Горный Алтай на любом конкурсе или фестивале.

Марина Кулеева