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Более 1 тыс. человек приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Они состоялись в минувшие выходные на стадионе "Спартак". Республика Алтай принимала участие в «Российском Азимуте» в десятый раз.

В стартах приняли участие более тысячи человек. На дистанции вышли представили Шебалинского, Турачакского , Усть-Коксинского, Майминского районов и школьники и студенты г. Горно-Алтайска.

Весенний спортивный праздник. Сегодня "Российский Азимут" - это одно из самых массовых состязаний. По количеству желающих принять участие он стоит наравне с "Лыжней России" или "Кроссом нации". На торжественном открытии соревнований отмечено, в области государственной политики физической культуре и спорту отводится достойное место и много делается для того, чтобы привлечь каждого к здоровому образу жизни.

22 организации и 20 учебных заведений. В этот день на старт вышли более тысячи человек. Первый забег - VIP, затем - участники с ограниченными возможностями здоровья. Однако самые массовые старты - у молодежи. В целом, спортивное ориентирование проходит по 16-ти возрастным группам.

У каждого своя техника. Кому-то важно вырваться вперед, кто-то распределяет свои силы на весь забег и акцент делает именно на контрольном пункте, который, в итоге, и необходимо отметить на карте.

Победители и призеры в каждой номинации награждены дипломами, медалями и кубками. Для одних - это удачный дебют, а есть и те, кто стремится к созданию своей спортивной галереи.

Отдельными призами отмечены самый возрастной и самый юный участники забега.

В РА "Российский Азимут" проходит уже в десятый раз. И с 2008 года интерес к этому виду спорта у жителей горного региона не теряется.

Олеся Овсянкина