НОВОСТИ

Летом отдохнут 23 тысячи детей РА

Этим летом свои двери откроют 236 детских оздоровительных учреждений. Отдыхом будут охвачены почти 23 тысячи детей. Подготовка к летней оздоровительной кампании стала одной из главных тем заседания Президиума Госсобрания. Также депутатский корпус рассмотрел вопрос о республиканском бюджете.

Ход исполнения постановления парламента республики по части бюджета. Одна из первостепенных задач, которую решить удалось. это доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «На 1 января 2017 года очередность по данной категории, возрастной категории отсутствует. Удовлетворены данной услугой 14985 детей».

Дорожный фонд, улучшение жилищных условий, развитие физической культуры и спорта. В течение года бюджет рассматривался на заседаниях рабочих групп и профильного комитета. По итогам 26-ти заседаний, практически все рекомендации парламентариев исполнены, по некоторым работа продолжается.

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ ГС-ЭК РА: «Нужно признать, что прошлый год в целом для страны и, в частности, для республики был непростым. Но несмотря на сложные задачи, поставленные перед нами в постановлении, удалось почти все исполнить».

Подготовка к летнему отдыху - следующий вопрос повестки Президиума. В этом году полномочия по реализации оздоровительной кампании переходят к министерству образования, однако на уровне субъекта все остается по-прежнему. Курирует вопрос - министерство труда. А более 77 миллионов рублей на летний отдых - средства республиканского бюджета.

АДАР СУМИН, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Летний оздоровительный сезон откроется с 1 июня 2017г. 152 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций начнут свою работу. Остальные откроются до 20 июня текущего года».

Всего этим летом будут работать 236 организаций. Отдохнут почти 23 тысячи детей, больше половины из них находятся в трудной жизненной ситуации. Что касается опыта прошлого года, профильный комитет Госсобрания рассматривал вопрос летней оздоровительной кампании, в том числе, на выездных заседаниях. Парламентарии посетили большинство лагерей круглосуточного пребывания.

НАТАЛЬЯ НИКИТЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ и ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГС-ЭК РА: «В постановлениях мы отмечаем, что требуется все-таки повышение материально-технической базы наших лагерей. Конечно, не хватает нашей РА санатория, на нашей территории, потому что мы отправляем наших деток в другие регионы».

В ходе Президиума спикер парламента Владимир Тюлентин внес предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку очередной сессии, которая пройдет в четверг, 25 мая.

Олеся Овсянкина