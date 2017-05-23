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60 елей для будущих поколений

В центральном парке города состоялась традиционная Всероссийская акция посадки леса. В озеленении сквера приняли участие члены правительства, депутаты, сотрудники городской администрации и многие другие неравнодушные жители нашей столицы.

Вооружившись лопатами, ведрами с водой и саженцами участники принялись за работу. Главное соблюдать технологию и не забыть полить. Ель Сибирская - традиционное хвойное дерево Горного Алтая. Украшает многие парки и скверы по всей республике. В этот раз участники мероприятия высадили 60 саженцев вблизи фонтана.

Молодые саженцы сибирской ели привезли с Шебалинского питомника. Главное, чтобы прижились, говорят участники. Хотя в этом сомневаться не приходится. Специалисты министерства природных ресурсов следят за процессом, не забыв провести инструктаж для так сказать "новичков". Подобная акция в РА уже 7-я и внесла очередную посильную лепту в озеленение мест как общего пользования, так и рекреационных площадок в целом.

ЖАННА КАРПИНСКАЯ, ИНЖЕНЕР ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «В прошлом году эта акция проходила в производственных масштабах. Мы ездили в урочище, где был высажен 1 гектар лесных культур около 3,5 тыс. штук».

В этом году цифра обещают быть не менее впечатляющими. Спасти лесные массивы, пострадавшие от лесных пожаров и бесконтрольной вырубки - наша общая задача.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Вообще на территории РА нам надо в этом году 2000 гектаров лесовосстановительных работ провести. Уже большая часть проведена. Сегодняшняя акция показывает неравнодушие людей к восстановлению леса».

Те леса, которые выросли вокруг Горно-Алтайска, высадили в начале 60-х годов школьники, студенты, трудовые коллективы. Поэтому и сегодняшнее мероприятие останется на долгие годы.

Владимир Виноградов