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Для детей – сирот приобретено 473 дома и квартиры

Вопросы обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей рассмотрены на совещании, которое провёл глава РА Александр Бердников. За последние три года для этой категории граждан в нашем регионе приобретено 473 дома и квартиры. До конца года планируется приобрести ещё 108 жилых помещений.

Как отметил министр регионального развития Николай Кондратьев, в РА сейчас проживают 1747 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставление этой категории граждан жилья осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Кроме того, поддержка осуществляется путём бесплатного предоставления земельных участков под жилищное строительство семьям, имеющим трёх и более детей и создание на территории строительства необходимой инфраструктуры.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Заявления на получение земельных участков поступило от 3665 многодетных семей, за период с 13 года МО РА предоставлено многодетным семьям 1640 земельных участка, в том числе в 2016 году 224 земельных участка».

Александр Бердников подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот и земельными участками многодетных семей является важной государственной задачей. «Кроме государства им никто не поможет и не протянет руку помощи. В этом году угрозы невыполнения программы нет, но в то же время есть замечания по качеству строительства», - сказал глава региона. Он поручил уделять особое внимание качеству сдаваемого жилья.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Здесь нужно отметить хорошую работу Турачакского района. Там активная динамика – 90%, Чойского района, и других при всей сложности земельных ресурсов вопросы решаются, но есть такие, где просто не работают».

Также на заседании поднимался вопрос о проблемах, возникающих при долевом строительстве многоквартирных домов. Несколько застройщиков в Горно-Алтайске сейчас признаны банкротами. Фактически люди, которые вложились в строительство -обмануты. Как подчеркнул Николай Кондратьев, решение этой проблемы - создание жилищных кооперативов и совместное обращение граждан в суд.

Алексей Параев