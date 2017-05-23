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В Горно-Алтайске прошли соревнования по конному спорту

Манежная езда, кросс и конкур. В Горно-Алтайске состоялись открытое первенство Сибирского федерального округа и открытый чемпионат РА среди детей по конному спорту. В трехдневных соревнованиях приняли участие 60 спортсменов со всей Сибири.

В соревнованиях участвуют спортсмены Алтайского края, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Хакасии, РА. Всего, как говорят специалисты 60 пар, т.е. это наездник и лошадь. Здесь не только новички, но и те, кто неоднократно выступал на спартакиаде школьников, в том числе два мастера спорта. Конкуренция высокая. Анна Булейко занимается верховой ездой 5 лет, выступает на лошади по кличке Каравелла. Больше всего любит конкур, а вот перед кроссом волнуется.

Кросс, или как говорят профессионалы категория "Одна звезда". Довольно сложный вид программы. Дистанция длинная - 3750 метров, включает в себя 30 барьеров. Чтобы уложиться в регламент ее необходимо пройти со скоростью 520 метров в минуту. Во второй день соревнований неплохо справилась наша Карина Дегтярева: уложилась в норматив времени и чисто прошла дистанцию.

Быстрые скачки с препятствиями изматывают. После забега лошадь осматривает ветеринарный врач. Это обязательное условие после таких высоких физических нагрузок для животного.

ЛАРИСА ГРЕБЕНКИНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ: «Каждая лошадь когда финиширует, проходит ветеринарный осмотр. Я измеряю пульс и давление, сердцебиение лошади, т.е. если в норме я его пропускаю».

Соревнования по троеборью это не только яркие выступления, но и жесткий технический регламент, предъявляемый к площадке. У нас же трасса поставлена очень грамотно. Высокие оценки дают специалисты федерации конного спорта России.

По итогам соревнований победителями Первенства Сибирского Федерального округа в своих классах стали Мария Русских и Александра Лопаткина из Новосибирска и Анна Вахрушева из Хакасии. Наша землячка Карина Дегтярева завоевала бронзу в классе "Одна звезда". В рамках же чемпионата Республики Алтай второе место в легком классе заняла Анна Булейко.

Владимир Виноградов