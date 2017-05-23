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Горному Алтаю грозит непарный шелкопряд

Непарный шелкопряд перезимовал и грозит лесам Горного Алтая. Очаги отмечены на территории более чем 140 тысяч гектаров. Это Онгудайский, Шебалинский, Чемальский, Майминский районы. По оценке специалистов, в этом году еще в нескольких районах эти насекомые будут активны.

О том, что непарный шелкопряд катастрофически опасен для лесных насаждений жители региона узнали лишь после того, как в прошлом году опустели леса. Зеленая листва полностью была съедена гусеницами непарного шелкопряда. После этого в нашем регионе начался массовый лет бабочек, что также приносило массу неудобств жителям сел и столицы Республики. Насекомые отложили яйца, которые пережили зиму. Сейчас гусеницы ожили и начали активно питаться.

МАРИНА КУЛЕЕВА, КОРРЕСПОДЕНТ: «Не успели в нашем регионе зазеленеть и распуститься плодовые деревья, как на их ветвях полностью орудует непарный шелкопряд. Вместо цветов черные гусеницы. За несколько дней они полностью съедают дерево. На ветвях остаются сухие листочки. И такая ситуация сегодня во всей Республике Алтай».

Сегодня ситуация находится полностью под контролем специалистов Министерства природных ресурсов РА и Центра защиты леса Алтайского края. В прошлом году на встрече главы республики Александра Бердникова, министра природных ресурсов Александра Алисова с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком обсуждались меры по уничтожению непарного шелкопряда, на реализацию которых региону необходимо более 30 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ЛЕСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ: «На сегодняшний день проводится орг. мероприятия, изыскиваются средства для того, чтобы провести активные, истребительные мероприятия для борьбы с непарным шелкопрядом. Обработка его биологическим препаратом – липитоцидом».

Чтобы уменьшить численность непарного шелкопряда сотрудники лесничеств в районах, где есть очаги насекомых, собирали и уничтожали яйцекладки. Это позволило значительно уменьшить их количество. По оценке специалистов, в этом году в Онгудайском и Чемальском районе станет намного меньше шелкопряда, это естественная фаза затухания. В Шебалинском районе скорее всего ситуация останется на уровне прошлого года. А вот в Усть-Коксинском и Майминском районах, наоборот будет заметно увеличиваться число вредителей. Именно поэтому обработка лесных насаждений на раннем этапе очень важна.

Как только в РА поступит финансирование, большая часть территорий, где есть очаги непарного шелкопряда, будут обработаны специальными средствами. Что касается частных территорий, то владельцы сами должны позаботиться о своих садах и приусадебных участках.

ЛАРИСА КАПУСТИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ и ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ МИНПРИРОДЫ РА: «Самое действенное средство - Липидоцид, Искра. Сейчас ИП везде продают в садовых магазинах. Обрабатывать нужно в сухую, безветренную погоду. Массовая обработка нужна. Действеннее будет».

Вспышка непарного шелкопряда связана прежде всего с погодными условиями, теплыми, снежными зимами и засушливым летом. Борьба с непарным шелкопрядом в Республике Алтай будет продолжена. Несмотря на это, важно каждому жителю районов, где орудует шелкопряд, вести борьбу с этим насекомым, и только так сообща можно избавиться от этой напасти.

Марина Кулеева