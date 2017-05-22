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«Музейная ночь» в Горно-Алтайске

"Наша Родина - СССР". Советское время стало ключевой темой традиционной акции "Музейная ночь", которая в этом году проходит уже в десятый раз.

Некогда стартовавшая в Берлине акция, стала одним из главных культурных событий и нашей страны. Национальный музей имени Анохина традиционно подготовил ряд интересных и необычных мероприятий.

Это действительно, очень приятный сюрприз. Лейтмотивом "Музейной ночи" стала советская эпоха. Во-первых, одна из недавних выставок, "Наша родна - ССССР ", заинтересовала посетителей, во-вторых, дата акции совпала с Днем пионерии. 20-е - 80-е годы прошлого века вызвали ностальгию у представителей старшего поколения.

Книги, значки, черно-белый телевизор, игрушки и музыкальные инструменты. Если у кого-то эти предметы вызывают трепетные воспоминания, то для маленьких посетителей музея уникальные экспонаты просто незнакомы.

Фотографии звезд советской эпохи или обязательный атрибуты стола - хрустальный сервиз. Приятным сюрпризом для детей стала возможность примерить одежду прошлого века. Выставка - не единственный пункт музейной ночи. Многие с удовольствием принялись создавать украшения из бисера.

"Музейная ночь" в очередной раз собрала любителей искусства в самых разных его проявлениях. С каждым годом число участников только растет, а это значит, что история и культура Горного Алтая не будет забыта подрастающим поколением.

Олеся Овсянкина