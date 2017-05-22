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Александр Бердников провел рабочую встречу с Александром Хлопониным по вопросам сохранения Телецкого озера

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел в Москве рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Александром Хлопониным. Стороны обсудили вопросы сохранения Телецкого озера.

Глава субъекта сообщил российскому вице-премьеру о работе, проделанной по реализации Послания Президента Федеральному Собранию РФ в части подготовки программы сбережения и экологического оздоровления уникального водоема.

Правительство Республики подготовило проект паспорта приоритетного проекта - «Сохранение Телецкого озера». В процессе работы над проектом были обобщены предложения заинтересованных органов государственной власти, общественных организаций и ученых, направленные на сохранение и предотвращение загрязнения Телецкого озера, а также на экологическое развитие данного природного объекта и обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды.

В рамках реализации приоритетного проекта предполагается принятие федерального закона «Об охране Телецкого озера».

Александр Бердников обратился к Александру Хлопонину с просьбой ускорить работу над приоритетным проектом, создать рабочую группу при Министерстве природных ресурсов и экологии России по вопросу подготовки паспорта приоритетного проекта и включить в состав рабочей группы представителей нашего региона.

Александр Хлопонин пообещал поддержать Правительство Республики Алтай в решении вопросов по сохранению Телецкого озера. Достигнута предварительная договоренность о том, что российский вице-премьер проведет совещание в Республике Алтай по данной проблематике.