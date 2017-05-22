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На Телецком озере проходит ежегодная акция по благоустройству территорий и уборке мусора

"Чистые берега". Традиционное мероприятие объединило местных жителей: общественников, школьников, предпринимателей.

Всем, кому небезразличен родной край, кто радеет за сохранение чистоты и экологии берегов Алтын Келя. Порядка 80 человек провели уборку посещаемых туристами мест отдыха.

В основном это тихие заводи, водопады, которые любят так называемые "дикие" туристы. Акция, проводимая непосредственно под патронажем общественной организации "Телецкий водо-моторный клуб", приурочена к Году экологии. Здесь местные жители сел Артыбаша и Иогач, сотрудники администрации, судовладельцы, общественники и даже школьники.

СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ТЕЛЕЦКИЙ ВОДНО-МОТОРНЫЙ КЛУБ": «Акция, она раньше организовывалась стихийно, по договоренности. На сегодняшний день у нас вот есть общественная организация "Телецкий водно-моторный клуб", которая практически объединила всех судовладельцев на Телецком озере и теперь мы занимаемся такими благами делами координированно и со властью и местным населением. Вопрос: Как я понимаю, сегодня и техника задействована и катера? Сегодня да. Порядка 20 маломерных судов и два больших судна. С каждого причала практически по два-три маломерных судна ушло на свои участки».

В зоне внимания блюстителей чистоты - левый берег Алтын Келя по ходу течения. За каждой группой закреплен определенный участок. Всего их 10. Уже с 6 утра они ногах. Собрав мусор его загружают на два больших катера для дальнейшей утилизации.

СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ТЕЛЕЦКИЙ ВОДНО-МОТОРНЫЙ КЛУБ": «Вот за моей спиной находится один из больших катеров, на который перегружается мусор и в дальнейшем будет вывозится в населенный пункт для дальнейшей утилизации. так как акция проходит ежегодно, конечно с каждым годом мусора все меньше и меньше, но все равно порядка 30 мешков с этой точки сегодня вывозится».

Местный житель Дмитрий Абраменков, или как его все тут зовут, "Михалыч", хорошо известен туристам. У него даже катер так называется. Уборка вертолетной и кемпинговой площадки досталась ему. Отдыхающие любят ставить здесь свои палатки - не всем по нраву жить в гостиницах. Однако и проблем своим мусором доставляют, сетует Михалыч.

ДМИТРИЙ АБРАМЕНКОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: «Вот мы ходим второй день уже тридцать мешков с этой полянки набрали, кроме того, что мы убираем ежедневно. Но здесь этот мусор накопился уже после того, как площадка была закрыта. Люди едут до позднего. И вот эти поздние успели оставить 30 мешков мусора».

Залив напротив поселка Яйлю, называется Ыдып. Примечательно, что во время уборки мусора находили здесь даже консервные банки оставленные, судя по датам, 30 и 40 лет назад еще в СССР, когда здесь пролегал один из всесоюзных маршрутов.

СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ТЕЛЕЦКИЙ ВОДНО-МОТОРНЫЙ КЛУБ": «Здесь не так далеко находится восхождение на озеро Булундукель, и вот практически с этой точки уходили группы на озеро на несколько дней и первый платочный лагерь как раз на этих берегах и находился. Поэтому действительно остались еще залежи банок еще с советского времени. Ну, я думаю, что в ближайшие три-четыре года этого не останется».

Свой посильный вклад в чистоту родного села вносят учащиеся и преподаватели Иогачской школы, а также члены эколого-волонтерского клуба "Дети озера", который организован при содействии сельской администрации и "Алтайского государственного заповедника".

Кто на суше, а к то и под водой. К делу подключились даже водолазы. Не сказать, что турист пошел невоспитанный, но все же банки, бутылки и прочий мусор, к сожалению, оставляют. И хорошо, что местные жители стоят на страже чистоты уникального Телецкого озера.

ИВАН ЮЖАКОВ, ДЕПУТАТ ТУРАЧАКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "СОВЕТ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА": «Такая активная гражданская позиция тех людей, которые работают на озере, это как раз те люди которые катают отдыхающих на лодках на катерах они больше всех заинтересованы в чистоте в первозданно виде Телецкого озера потому что это является их непосредственным местом работы, не только жизни , но и местом работы. это и радует, ответственность людей, что люди организуются».

За чистотой правого берега следит Алтайский биосферный заповедник. Очисткой левого занимаются местные жители. Водопад Чодор, красивейший Каменный залив, где кстати, буйным цветом цветет маральник и многие другие места. И если раньше ограничивались уборкой до урочища Большие Чили, то в этом году добрались и до южного берега озера -мысов Карагай и Кырсай, где река Чолушман впадает в Телецкое озеро.

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Акция "Чистый берег" не только слова. Все, от мала до велика, вносят свой вклад в очистку береговой линии Телецкого озера. Все для того, чтобы сохранить его уникальную и первозданную красоту».

Владимир Виноградов