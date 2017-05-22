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Ребята из РА участвовали в военно-патриотической смене "Служу Отечеству"

Основы тактики и ориентирования, приемы рукопашного боя и встречи с героями России. Ребята из Республики Алтай участвовали в военно-патриотической смене "Служу Отечеству" во всероссийском детском центре "Орленок". Двое из них пополнили резерв Президентского полка.

Почти четыре часа полета, уставшие, но переполненные эмоциями. После трехнедельного отсутствия ребят с нетерпением ждали и родители, и наставники. 10 курсантов с разных уголков республики в составе сводного центра "Вымпел", представляли наш регион в детском центре "Орленок" на всероссийской военно-патриотической смене "Служу Отечеству".

850 мальчишек и девчонок от 14 до 16 лет со всей страны. Все они - воспитанники российских военно-патриотических клубов, центров и молодежных организаций. Смена прошла при непосредственной поддержке Президента страны Владимира Путина, а организаторами выступили "Роспатриотцентр", "Российское движение школьников" и центр "Вымпел". В течение трех недель ребята узнавали основы тактики, ориентирования, маскировки; туристской, огневой и альпинистской подготовки; отрабатывали приемы рукопашного боя, учились создавать карту военно-тактических действий.

Уроки мужества, экскурсии, встречи с героями России и празднование Дня Победы. А еще финальная игра "На тропе разведчика" и трехдневный поход по местам боевой славы.

Двое из десяти курсантов вернулись с Краснодарского края в васильковых беретах. Теперь они - в резервном списке Президентского полка. А чтобы туда попасть, ребята успешно сдали нормативы.

В июле "Орленок" снова примет и других ребят из Республики Алтай, но уже на смену "Мир спорта - мир возможностей".

Олеся Овсянкина