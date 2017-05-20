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Награждены победители республиканского этапа конкурса "Семья года"

15 мая - Международный день семьи. Большой праздник, который прошел в Майме, был посвящен именно этой дате. В ней приняли участие семьи, представлявшие разные муниципалитеты региона. Родители вместе с детьми участвовали в спортивном квесте, творческих мастерских и флешмобе. В этот же день чествовали женщин, удостоенных почетного знака «Быйанду Эне» («Почитаемая мать») и наградили победителей республиканского конкурса «Семья года».

Празднование международного дня семьи в Республике Алтай становится традицией. Ранее в такой торжественной атмосфере праздник проводили в Чемале, Горно-Алтайске, Турочаке. На этот раз гостей принимает Майминский район. Каждый муниципалитет представляет команда, в которой самые активные, творческие и спортивные семьи. Парад делегаций приветствуют бурными аплодисментами зрители и болельщики.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Большое внимание вопросам семьи, защиты материнства и детства, демографии придает Президент страны Владимир Путин, правительство страны. Приоритетным в социальной политике правительства РА также является эти вопросы. Очень много делается для поддержки многодетных семей, это сохранение материнского капитала в сумме 50 тысяч рублей, это компенсация коммунальных услуг многодетным семьям, выделение земельных участков и ряд мер в отношении детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

После торжественного открытия на стадионе "Дружба" развернулся спортивный квест. Команды должны были пройти несколько этапов и выполнить интересные задания. Станцевать во флешмобе, пройти препятствия, нарисовать стенгазету о семье, посоревноваться в меткости в дартсе и дружно поучаствовать еще в нескольких конкурсах.

Другая часть празднования международного дня семьи прошла в Майминском центре культуры. Здесь в фойе развернулись выставки, прошли творческие мастер-классы. Желающие устроили фотосессию у профессиональных фотографов. Далее для гостей и участников лучшие творческие коллективы республики подготовили концертную программу. В торжественной обстановке прошло награждение региональным почетным знаком отличия "Быйанду эне" ("Почитаемая мать"). На этот раз ее обладателями стали Мария Максимова из Коргона Усть-Канского района, Людмила Наурчакова и Рита Тайлошева из Шебалинского района, Галина Тадыкина из Улагана и Валентина Тырышканова из Туньжи Чойского муниципального образования.

Кроме этого здесь наградили победителей республиканского этапа конкурса "Семья года". В номинации "Молодая семья" первое место у Альдашевых из Улагана, В номинации «Сельская семья"- Сафроновы из Маймы, "Семья -хранитель традиций" Ухановы из Кош-Агача, в номинации "Золотая семья России" семья Вязниковых из Шебалино, и среди многодетных семей предпочтение отдано семье Чалбушевых из Чемала. Все материалы номинантов конкурса будут направлены на Российский конкурс.

Марина Кулеева