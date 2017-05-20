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В Горно-Алтайске заседал научно-консультативный совет сотрудников арбитражных судов Западно-Сибирского округа

О системе контрактов и госзакупок, электронном правосудии и организации профильной работы. В арбитражном суде РА состоялось заседание научно-консультативного совета сотрудников арбитражных судов Западно-Сибирского округа.

В этом году в работе научно-консультативного совета приняли участие свыше 100 человек. Это представители Верховного суда Российской федерации, Центрального и Уральского округов, 11 судов Западно-Сибирского округа, кроме этого руководители и сотрудники антимонопольных служб России РА и Новосибирской области.

Научно-консультативный совет - это совещательный орган. На заседаниях учитываются позиции и опыт других регионов, вырабатывается единый подход и даются рекомендации в целях совершенствования законодательства и единообразия судебной практики. Среди вопросов - госзакупки, контрактная система, налоговое законодательство.

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА: «Сложность применения законодательства о контрактной системе, изменения налогового законодательства порождают все новые вопросы в судебной практике. Кроме того, в практической деятельности возникает большое количество вопросов при применении положений кодекса РФ об административных правонарушений и бюджетного законодательства».

Всего же в арбитражном суде региона состоялось сразу три масштабных мероприятия: Совет по проблемам рассмотрения экономических споров, совещание с работниками аппарата арбитражных судов входящих в Западно-Сибирский округ и площадка по вопросам возникающих из гражданских правоотношений.

ТАТЬЯНА ЗАВЬЯЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 3-го СУДЕБНОГО СОСТАВА СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ по ЭКОНОМИЧЕСКОМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ: «Я понимаю, что по тем правовым позициям, которые формируются на уровне Верховного суда, позволяют нам все-таки разрешить задачу применения единообразия тех или иных положений законодательства в сфере экономической деятельности».

По итогам заседаний был выработан ряд рекомендаций для дальнейшего применения в судебной практике.

Владимир Виноградов