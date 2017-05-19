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"Алтай-MIX" продолжает гастрольный тур по районам республики

Новый сезон полюбившегося шоу "Алтай-MIX" продолжает гастрольный тур по республике Алтай. Концерты звезд алтайской эстрады уже состоялись в Улагане, и Шашикмане. Прямо сейчас идёт концерт в Онгудае. В программе: премьеры новых песен на алтайском и русском языках.

Яркое и самое ожидаемое культурное событие года. 10 любимых исполнителей: Марина Саксаева, Влад Санашев, Владимир Попошев, Елена Тахтаева, Эмиль Толкочеков, Галина Хисамова, Батыр Тодошев, Азулай Тадинов, Нина Колондина и Аржан Найденов. Звездный состав популярного музыкального проекта Алтай-MIX практически не изменился.

Артисты подготовили совершенно новые песни. Зрители и слушатели увидели не только яркие номера, но и новые имена, а также премьеры песен. Известные артисты выступили в неожиданном для своих поклонников амплуа.

Каждая мелодия знакома и популярна. Хореографом проекта выступает Завид Гасанов. Главный режиссер - заслуженный деятель искусств России Владимир Кончев. Проект ГТРК "Горный Алтай" Алтай-MIX в очередной раз покоряет республику. Завтра состоятся концерты в Яконуре и Усть-Кане, а 21 мая в Шыргайте и в селе Шебалино.

Иван Яськов