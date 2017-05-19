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Владимиру Шаманову вручили высшую награду Республики Алтай орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»)

В Москве Александр Бердников встретился с председателем Комитета по обороне Государственной Думы РФ, бывшим командующим Воздушно-десантными войсками РФ, Героем России, генерал-полковником Владимиром Шамановым.

Глава Республики Алтай вручил Владимиру Шаманову высшую награду Республики Алтай орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»). Глава субъекта напомнил, что Владимир Шаманов, который посещал Горный Алтай два года назад и привез подарок - легендарную боевую машину десанта, установленную в Парке Победы, пользуется в республике большим почетом и уважением. А Орден «Тан Чолмон» - это знак признания заслуг Владимира Анатольевича и благодарность за его проводимую огромную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, Александр Бердников встретился в столице и с активом алтайского землячества в Москве.

Во встрече приняли участие Председатель землячества Ирина Тозыякова, студент Шуну Байдалаков, а также полномочный представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая.

Они рассказали Главе республики о проводимой работе. Александр Бердников высоко оценил их участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая, когда горно-алтайцы пронесли портреты Героев Советского Союза из Горного Алтая, а также фотографии своих родных ветеранов Великой Отечественной войны и поблагодарил за активное участие в праздновании государственных и национальных праздников, проведение телемостов между московскими студентами и земляками, спортивных турниров и других мероприятий.