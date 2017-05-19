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Глава РА встретился с первым зам. Председателя Совета Федерации

Глава Республики Алтай Александр Бердников, находясь в рабочей поездке в Москве, встретился с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Федоровым. Они обсудили вопросы сохранения Телецкого озера.

Напомним, что еще в декабре прошлого года, Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость сбережения уникальных природных символов России — Волги, Байкала, Телецкого озера и поручил Правительству страны подготовить соответствующие программы.

На встрече Александр Бердников отметил, что Телецкое озеро просто необходимо сохранить для будущих поколений. Но сегодня у озера есть проблемы.

«Поручение Президента, и программы, законы, которые будут приняты в связи с этим, окажут нам просто неоценимую помощь по сохранению этого объекта», - подчеркнул Глава Республики Алтай.

Он отметил, что в республике разработан проект паспорта приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера». В рамках его реализации предполагается разработка и принятие проекта соответствующего федерального закона.

Николай Федоров сообщил Александру Бердникову, что на 21 июня Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию запланировал проведение круглого стола под названием «Телецкое озеро – уникальный природный символ России». Он выразил готовность оказать активное содействие в решении вопросов сохранения Телецкого озера.