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Всероссийская акция "Стоп Вич Спид"

Она в течение недели проходит и в РА. Ее мероприятия приурочены к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа. В рамках акции все желающие смогли пройти бесплатный тест на наличие вируса иммунодефицита. Школьники старших классов посетили Единый урок на тему профилактики и борьбы с этой болезнью.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. И каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. При этом большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. Республиканский центр по борьбе с этим заболеванием провёл мероприятие приуроченное к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа.

Благодаря акции "Стоп ВИЧ СПИД" десятки жителей РА смогли бесплатно пройти тест на ВИЧ. Провести мероприятие сотрудникам Центра по профилактике и борьбе со СПИДом помогли волонтёры.

РОМАН МЕРЗЛЯКОВ, ВОЛОНТЁР РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА: «Мы призываем молодёжь и всех жителей РА к здоровому образу жизни, который приведёт к успеху, семейному и финансовому благополучию».

Так же в рамках акции в Республиканском центре дополнительного образования прошёл единый урок для городских школьников старших классов. Ребята смогли задать интересующие их вопросы и узнать что-то новое об этой болезни.

За последние 25 лет по всему миру от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. Поэтому важно проводить такие акции, чтобы взрослые и прежде всего молодёжь знали больше о мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Сергей Булгаков