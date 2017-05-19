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Пауэрлифтеры РА показали достойный уровень

Наш земляк Владимир Тарсамаев победил на краевых соревнованиях в Бийске, в весовой категории до 120 кг. А в весовой категории до 66 кг. третье место занял его ученик Даниил Алашов.

Год назад в Республике Алтай была создана федерация пауэрлифтинга. Интерес к этому виду спорта есть, но его необходимо развивать. Владимир Тарсамаев бронзовый призер Первенства России. На прошедших краевых соревнованиях в Бийске по сумме троеборья, это жим штанги от груди, приседание и становая тяга, он толкнул 680 килограмм и занял первое место в самой тяжёлой весовой категории до 120 кг. Чемпион края считает, что в нашем регионе нужно активнее привлекать молодёжь к пауэрлифтингу, и тогда результаты не заставят себя ждать.

ВЛАДИМИР ТАРСАМАЕВ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, ТРЕНЕР: «Дать просто условия для занятий, тренерские ставки. Можем выигрывать чемпионаты России, Чемпионаты Европы. На последние у меня было предложение, но к сожалению, из-за финансов поехать не получилось. Чемпионат мира, тоже не за горами, в принципе, чем мы хуже борцов».

Даниил пришёл в пауэрлифтинг из бокса. Занимается этим видом спорта всего полтора месяца, но уже успел стать бронзовым призёром первенства края. На соревнованиях в Бийске он показал отличный результат, удивив тем самым не только своих именитых соперников, но и собственного тренера.

Несмотря на высокие результаты, в общекомандном зачёте Первенства края пауэрлифтёры республики заняли лишь пятое место, ведь команду нашего региона представляло всего два человека. Владимир и Даниил надеются, что создание федерации поможет развитию у нас этого вида спорта, и на очередные соревнования они смогут найти новых партнёров по команде.

Сергей Булгаков