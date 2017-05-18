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Юбилей совета судей Российской Федерации

В Горно-Алтайске состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию его 25-тилетия. В Совете судей РА сегодня состоит 7 человек. Все они решают насущные проблемы судейского сообщества.

В 90-е годы российская судебная система переживала глубокий кризис. В каждом регионе лежали десятки, а по России – сотни заявлений об увольнении, и желающих стать судьей практически не было. В 1992 году было принято решение о создании Совета представителей судей как органа, призванного защищать интересы и представлять их в других органах государственной власти. Сегодня Совет судей занимается множеством вопросов, начиная с материально-технического обеспечения судов и до санаторно-курортного лечения.

НАТАЛЬЯ СУМАЧАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «В последнее время главным направлением деятельности Совета судей является информационная доступность к судебным актам. Что актуально и держится на контроле Верховного суда РФ и РА. Это система ГАС правосудие, это открытость, гласность и доступность, выкладывание всех принимаемых решений, которые могут быть опубликованы в информационной сети интернета».

Первый совет судей республики Алтай состоял всего из трёх человек и был образован только в 96-м году. Планы работы составлялись в рабочем порядке. Первый его председатель Валентина Баглай сегодня вспоминает, как было непросто работать в те времена. Сейчас в Совете судей региона 7 человек. А Председатель Верховного суда Республики Алтай Марина Алексина является членов Совета судей России.

МАРИНА АЛЕКСИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РА, ЧЛЕН СОВЕТА СУДЕЙ РФ: «Два раза в год все члены совета судей, а нас очень много, мы собираемся на пленарные заседания и принимаем большие, глобальные вопросы путём голосования. Эти вопросы касаются всех на вместе взятых и каждого в отдельности».

Совет судей Республики Алтай сегодня живет теми же задачами и целями, как и все судейское сообщество страны. Как отмечают собравшиеся, он развивается взяв верный курс, направленный на дальнейшее развитие судебной системы в Российской Федерации.

Иван Яськов