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Неиспользуемые федеральные земли в собственность муниципалитета

Правительство республики обратилось в минэкономразвития России с просьбой о передаче земли - администрации Шебалинского района. А это порядка 50-ти тысяч гектаров.

Эта проблема обозначена еще в 2011-ом. Тогда, по поручению Президента страны, Росимущество в тандеме с местной властью провело масштабную ревизию. Как оказалось, из 67 тысяч гектаров земель Шебалинского района более 48-ми не используются. Формально - это федеральная собственность, а именно Алтайского экспериментального хозяйства Сибирского отделения Российской Академии Наук. Поэтому местные жители не могут пользоваться ресурсами этой территории. Чтобы исправить ситуацию республиканское правительство обратилось в Минэкономразвития России с просьбой оказать содействие в процедуре передачи неиспользуемой земли в муниципальную собственность.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «В настоящий момент мы составляем перечень земельных участков, которые необходимы для ведения сельского хозяйства местным гражданам. Разработана дорожная карта по исполнению. Буквально до 1 июня должны мы согласовать этот перечень».

Согласовать этот перечень необходимо и с администрацией района, ну и с собственником. Затем уже будет подготовлено обращение в Федеральное агентство научных организаций. Процедура небыстрая и зависит не только от подготовки документов, но и от скорости ответной реакции различных инстанций.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Если все мероприятия вовремя проведем, то передадим муниципалитету в конце года. Данный вопрос находится на контроле у Главы РА».

Главное, что сегодня эта работа активно ведется. За всю процедуру отвечает специально созданная комиссия из представителей республиканского Минсельхоза, Госсобрания, органов местного самоуправления, Сибирского отделения РАН и Росимущества.

Олеся Овсянкина