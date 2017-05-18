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Снизить риск эпидемических осложнений в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе

В правительстве Республики состоялось рабочее совещание. Высокогорный очаг чумы на сегодняшний день является самым активным из 11 природных очагов этой инфекции, расположенных в России. Главная задача обезопасить население нашего региона от возможного заражения опасной инфекцией.

С 2012 по 2016 годы в Кош-Агачском районе изолировано 83 штамма основного подвида возбудителя чумы. Пик его активности пришёлся на прошлый год. Как отметил главный санитарный врач РА Леонид Щучинов, новый, особо опасный возбудитель чумы пришёл к нам со стороны Монголии в наш относительно мирный до этого природный очаг, что заставляет власть принимать радикальные меры для недопущения заболеваний человека, которое может произойти при контакте с дикими животными. Одна из них - вакцинация.

ЛЕОНИД ЩУЧИНОВ, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РА: «План по прививкам в РА в Кош-Агачском районе он сейчас у нас реализован, сейчас будет подчищающая иммунизация по 2,3 человека в организациях медицинских и останется нам привить тех детей, которые поедут в Кош-Агачский район к бабушкам, дедушкам на каникулярный период. Их у нас порядка 580 человек и туристов, которые собираются туда приехать, вакцина у нас есть».

Прогноз ситуации на 2017 год, подготовленный на основании годовых обзоров численности серого сурка, говорит о том, что эпидемиологическая обстановка в природном очаге чумы Горного Алтая будет напряженной. Специалисты подчеркивают, что только тщательное выполнение всех запланированных мероприятий позволит не допустить распространения инфекции среди людей.

СЕРГЕЙ БАЛАХОНОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ПРОФЕССОР: «Ситуация, которая складывается в РА начиная с 2012 года совершенно уникальная для современной России, первое что она связана с трансформацией возбудителя циркулирующего в этом очаге, появился высоковерулентный возбудитель чумы который может вызывать очень тяжёлую форму заболевания, и в течении нескольких лет отмечаются единичные спарадические случаи, раньше такого в России не было, по крайней мере в высокогорье».

Для предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой среди населения глава региона Александр Бердников еще в декабре прошлого года подписал Постановление Правительства, запрещающее охоту на сурка в охотничьих угодьях Кош-Агачского района. Это, а также вакцинация всего населения района и разъяснительная работа с населением позволила не допустить летальных случаев у заразившихся чумой людей, в то время как в соседней Монголии такие случаи фиксируются.

Алексей Параев