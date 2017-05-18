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Глава РА встретился с генеральным директором Неправительственного экологического фонда имени Вернадского

18fond minАлександр Бердников находится в рабочей поездке в Москве. Накануне состоялась его встреча с генеральным директором Неправительственного экологического фонда имени Вернадского Владимиром Грачевым. Стороны обсудили стратегическое партнерство и наметили ряд ближайших мероприятий, которые будут реализовываться совместно.

Наш регион имеет высокий уровень эколого-экономического индекса, занимает лидирующие места в экологических рейтингах субъектов и городов. В свою очередь главной целью Фонда имени Вернадского является содействие всеми доступными формами реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития России на основе гармонии с окружающей средой. Поэтому инициативы Республики Алтай по сохранению высоких экологических стандартов, развитию в регионе "зеленых" технологий заслуживают всесторонней поддержки Фонда.

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