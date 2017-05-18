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Ментальная арифметика

В Горно-Алтайске малыши второй год осваивают необычную технику счета. Более 50 юных математиков центра «Пифагорка» продемонстрировали свои знания.

Такое количество слагаемых обычному ребенку даже запомнить сложно, а этим ребятам все не почем. Прибавляют, вычитают делят и умножают в уме. На решение примеров с двузначными и трехзначными числами отводится всего лишь несколько секунд.

В центре ментальной арифметики «Пифагорка» детей обучают не только решать примеры, но также работать с многозначными числами. Этот центр открыла два года назад учитель начальных классов Наталья Шашукова.

Самое главное на турнире, который проходит в виде состязаний - сконцентрированность и внимательность. Благодаря натренированной памяти и скорости мышления дети просто поражали своими возможностями быстрого счета. Особо гордились за успехи своих детей родители.

Кроме арифметических заданий, здесь прошли и спортивные игры. После интеллектуальной деятельности, особенно важно отдыхать активно. Лучшим участникам были вручены подарки и благодарственные письма.