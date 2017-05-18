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Министр сельского хозяйства побывал в Кош-Агачском районе

Заготовка кормов, создание сельхоз кооперативов и качество питьевой воды. Эти и другие вопросы в ходе рабочей поездки в Кош-Агачский район рассмотрел министр сельского хозяйства региона Александр Манзыров. Он побывал в 11 селах муниципального образования, где провел встречи с сельхозтоваропроизводителями.

ИВАН ЯСЬКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Ташанта, Табелер, Кокоря, Жана-Аул и другие села Кош-Агачского района с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства региона Александр Манзыров. В каждом населенном пункте состоялись встречи с населением, где жители напрямую смогли рассказать о своих самых насущных проблемах».

В Ташанте представители Минсельхоза осмотрели детский сад и школу, а после встретились с активом села. В большинстве своём вопросы касались грантовой поддержки фермеров и льготных условий для кредитования. Местные жители отмечают, что такие встречи им необходимы.

В селе Жана-Аул Александр Манзыров рассказал о плюсах е создания сельхоз кооперативов на местах и о том , какая работа проводится в регионе в этом направлении. Главой Александром Бердниковым создана рабочая группа, которая занимается развитием кооперации в республике Алтай. Кроме того министр сельского хозяйства осмотрел скважины в ряде сёл Кош-Агачского района, а также обсудил вопросы заготовки кормов.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, и.о. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Те рулоны корма, которые привозят с Алтайского края, это просто выброс на ветер денег. Поэтому мы с руководством районной администрации, с главой РА будем обсуждать. Потому что Александр Васильевич поставил задачу в двух районах посмотреть возможность увеличить кормовую базу».

Итоги поездки подвели в районном центре. В Кош-Агаче встретились представители местной и республиканских властей. Стоит отметить, что для непосредственного общения с сельхозтоваропроизводителями Минсельхоз РА проводит выезды во все районы.

Иван Яськов