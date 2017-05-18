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"100 баллов для Победы"

Республика Алтай присоединилась к всероссийской акции, цель которой - помочь школьникам подготовиться к Единому государственному экзамену. В республиканском классическом лицее выпускники прошлых лет, которые получили высокие баллы на ЕГЭ, дали свои рекомендации будущим абитуриентам.

Дмитрий Анисимов в прошлом году получил высокие баллы по всем предметам. На мастер-классе он помогает будущим выпускникам лицея определиться с выбором ВУЗа. Сам он, равно как и Юрий Рау сейчас студенты МГУ, факультета "Политологии". К слову, Юра за экзамен по истории получил 100 баллов. И главный его совет ребятам - полюбить предмет, не паниковать, и систематизировать уже полученные знания.

ЮРИЙ РАУ, СТУДЕНТ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА, ВЫПУСКНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 2016 г.: «Самое главное сейчас - систематизация. Не надо сейчас огромными пачками по 30 пробников решать в день. Максимум, по чуть-чуть, потихоньку повторять все, что было и все. И не надо сейчас бросаться из угла в угол».

Всероссийская акция "100 баллов для Победы" стартовала в 2015-ом, а в этом году к ней присоединилась и республика Алтай. На встрече министр образования региона Алексей Бондаренко пожелал выпускникам веры в свои силы и успешной сдачи экзаменов.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РА: «Перед вами сегодня стоит определенная, большая задача. Перед вашими родителями - большая ответственность, потому что в этом моменте, пожалуй, родители нас с вами опережают. Они, как взрослые люди, желают вам успехов, и, естественно, по максимуму хотели, чтоб вы получили 100-бальный результат».

Каждый смог задать вопрос теперь уже студенту престижного ВУЗа. Ребят интересовало все: от момента подготовки к ЕГЭ, снятия психологического барьера до выбора дальнейшего обучения. Сколько времени тратить на подготовку и в каком порядке выполнять задания уже на самом экзамене. И на все вопросы Юрий ответил, исходя из своего опыта.

Успехи выпускников теперь сможет увидеть каждый. На территории лицея появится "Аллея стобальников". Первую рябину высадил Юрий вместе со своим учителем по истории. Руководство учебного заведения уверено, что в скором времени здесь появятся новые деревья.

Олеся Овсянкина