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До сентября расселят почти 2 тысячи жителей республики

Расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Одна из тем, которую обсудили на совещании прошедшем в правительстве РА. На эти цели выделено 837 млн. рублей. Граждане, нуждающиеся в новом жилье, заселятся в новые дома до 1 сентября этого года.

В целом по действующей до 1 сентября этого года программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в РА необходимо расселить 66 многоквартирных домов и почти 2 тысячи граждан. С 2013 года жильём уже обеспечены 1608 человек.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Пятилетняя программа реализована на 87%, расселено 1608 человек. Целевой показатель выполнения программы - 105 от графика переселения».

До конца года из ветхого и аварийного жилья в РА планируется переселить ещё 282 человека. Это позволит своевременно и в полном объеме выполнить целевые показатели, предусмотренные указом президента РФ о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время в рамках заключенных контрактов ведется строительство трех многоквартирных домов в Майме и Горно-Алтайске. Эти дома будут введены в эксплуатацию до 30 июля текущего года.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В целом программа рассчитана до 1 сентября 2017 года. Сейчас она выполнена на 87%. В этом плане мы все эти годы держим хороший темп, занимаем ведущие позиции, по итогам 2016 года получили дополнительно 200 млн. рублей как регион, активно работающий в этом плане».

Как подчеркнул Александр Бердников, РА должна стремиться к тому, чтобы при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья уложиться в установленные сроки. В этом случае можно рассчитывать на дополнительное финансирование.