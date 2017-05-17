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Более 2-х десятков сел остались без света

Сильный штормовой ветер стал причиной отключения электроэнергии в регионе. Сегодня без света остались некоторые населенные пункты Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского районов. Оперативная бригада специалистов МРСК выехала в муниципалитеты.

НИКОЛАЙ ШЕПЫРЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «МРСК Сибири»: «Первые отключения начались в 12.15. Частично произошло наращивание отключенных потребителей. Сейчас будем пытаться частично уже включать. В данный момент службы высоковольтных линий задействованы в полном объеме. Все находятся в процессе передвижения. Диспетчерский состав и службы районов задействованы. Коротко могу сказать, что сейчас отключены Улаганский, Кош-Агачский районы. Порядка 23 сел. В Онгудайском районе в течение 15 мин будем включать. Предварительные причины условно ясны - сильный штормовой ветер и наличие повреждений на линии 110 кВт».