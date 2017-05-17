НОВОСТИ

Алтай-MIX начинает гастроли по республике

Яркое и самое ожидаемое культурное событие года. Новый сезон грандиозного шоу-проекта ГТРК "Горный Алтай" Алтай-MIX отправляется в гастрольный тур по республике. Концерты звезд алтайской эстрады пройдут в Улагане, Онгудае, Усть-Кане и селе Шебалино.

В программе: премьеры новых песен на алтайском и русском языках. 10 любимых исполнителей, звездный состав популярного музыкального проекта Алтай-MIX практически не изменился. Зрителей и слушателей ждут не только яркие номера, но и новые имена. Каждая мелодия знакома и популярна. Гастрольный тур по районам республики обещает стать не менее захватывающим. Концерты пройдут 18 мая – в Улагане 18:00 и 20.30, на следующий день в 14:00 – в Шашикмане, в Онгудае в 18 часов и 20.30, 20 мая – в Яконуре 17:00 и в Усть-Кане в 8 часов вечера. Завершается турне в воскресенье в Шебалинском районе: в Шыргайте концерт запланирован на 14:00 и в самом райцентре в 19 часов.